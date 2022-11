Drogas ilegales y legales en escuelas y hogares

El abuso y la adicción no es solo a productos ilegales o socialmente aceptables, como el alcohol, sino que se extiende, entre los jóvenes al uso no médico de drogas de prescripción (UNOMDP) típicamente usadas para tratar el dolor o condiciones psiquiátricas.

En la última década han penetrado la curiosidad, el entusiasmo y la urgencia de probarse autónomos y capaces de los adolescentes para promover el cigarrillo electrónico y el vapeo -con riesgo para iniciarse en el uso de marihuana y tabaco- que no es una competencia para la establecida industria del tabaco, sino uno de sus nuevos productos, con sabores y colores que despiertan el deseo de tratarlos sin sospechar el riesgo a convertir la actividad ostentosa, que te hace diferente, interesante e importante al mismo tiempo, en una dolorosamente nociva. El uso de nicotina en cualquier forma no es saludable.

La bioética celosamente preserva los fundamentos del profesionalismo médico: el respeto al paciente y a todo lo que gire alrededor del paciente. Cuidar al enfermo y promover la salud no pueden separarse de ese mandato profesional y ético. En ese camino encontramos grandes y poderosos intereses, no solo obstáculos por recursos inalcanzables o distanciados por las políticas desviadas y miopes, equivocadas y por ello costosas, de quienes administran el bien público, que no es otra cosa que administrar el bienestar de las gentes.

