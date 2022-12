Drew Barrymore desvela por qué sus hijas no tienen regalos en Navidad

No todos los famosos quieren una Navidad llena de juguetes para sus hijos pequeños. Ese es el caso de la actriz Drew Barrymore, quien recientemente ha explicado por qué no compra regalos en esta época a sus dos hijas, Olive y Frankie, de 10 y 8 años, y prefiere apostar por otra manera de regalar.

“Reciben muchas cosas durante todo el año, así que no soy una especie de mamá rara, estricta y fría que dice: ‘¡No recibas ningún regalo!’. Creo que un mejor regalo sería un recuerdo de vida. Prefiero invertir en eso que en una casa de muñecas o algo así”, ha explicado Barrymore en una entrevista en ET Online.

Por este motivo, la actriz decide llevar a sus hijas de viaje cada Navidad. “No les doy regalos, que creo que a su edad no les encantan, pero les digo: ‘Creo que recordaremos el lugar, las fotos y la experiencia‘. Y eso es lo que quiero darles”, ha señalado.





La única vez que Barrymore se saltó su tradición de Navidad fue en el año en que no pudieron viajar debido a la pandemia, y entonces sí recibieron regalos, lo que hizo reflexionar a la protagonista de Los Ángeles de Charlie y se convenció todavía más de continuar con su costumbre navideña.

“Me alegro de hacer lo que hago“, ha manifestado Barrymore, ya que al tener un viaje como regalo, sus hijas Olive y Frankie “no se quejan de que no les gusta lo que reciben”.

Además, la actriz estadounidense ha asegurado que trata de no quedarse estancada en estas festividades para que la Navidad no se vuelva estresante. “Intento recordar que una festividad probablemente no será igual a otra dentro de 10 años, que tu vida puede cambiar drásticamente y que en ella pueden entrar nuevas personas y nuevas tradiciones”, sostiene.

“Me gusta ver las fiestas a través de una óptica cómica y realista de que vamos a tener muchas historias navideñas diferentes“, de ahí que no se cierre a evolucionar en sus tradiciones.