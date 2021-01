Draymond Green y Damian Lillard se dicen de todo en partido entre Warriors y Portland

La rivalidad entre los Warriors y Portland se esta poniendo muy interesante en la NBA, esta vez Draymond Green y Damian Lillard fueron los protagonistas.

En una primera mitad interesantísima entre los Warriors y Portland donde Stephen Curry anoto 31 puntos, las cosas se pusieron un poquito calientes entre Draymond Green y el base de Portland, Damian Lillard, ambos discutieron muy feo.

Ambos jugadores recibieron faltas técnicas por los árbitros de la NBA, Green estaba en la banca del equipo, mientras que Lillard estaba defendiendo para su equipo. Ambos jugadores estaban muy enojados y lo mejor que hicieron los árbitros fue calmar las aguas.

Aquí el video:

Draymond and Lillard were chirping at each other 👀 pic.twitter.com/XMJphQDp3K

— ESPN (@espn) January 4, 2021