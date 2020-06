Dr. Sáez-Llorens: “Los eventos deportivos podrían darse a finales de año en Panamá”

Además de la logística para la realización de una competencia deportiva, el médico habló sobre el riesgo que se corre en el momento en que los atletas se movilicen en transporte público hacia los centros deportivos: “El transporte en bus tendría que ser con el distanciamiento adecuado, con el uso de mascarillas, gel alcoholado, etc., no solamente en los buses, sino también en los camerinos y las instalaciones. Tendría que haber una vigilancia rigurosa de que se cumplan todas las recomendaciones. El peligro está más en la travesía que en estar en el lugar de entrenamiento”.

“La realización de pruebas a todos los futbolistas, delegados y todos los protagonistas es fundamental. Esto implica muchos recursos y si no hay fanáticos a lo mejor no es una actividad rentable, pues es una actividad no solamente tediosa sino también costosa. Muchos de nuestros futbolistas viven en los barrios que más están siendo atacados por la pandemia. Lo veo bien complicado y riesgoso sobre todo con las cifras que tenemos ahora”, señaló Xáez-Llorens.

