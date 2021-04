Dos tratados y una convención

Lo anterior, sin embargo, no excluye que Italia decida de forma soberana aplicar, a nivel de derecho interno, las disposiciones de la Ley 4 de 2016 al tratarse de un proceso de extradición pasiva. Igualmente, es oportuno aclarar que Italia, al igual que Panamá, no solo extradita por medio de convenios bilaterales, sino también por la vía multilateral. En ese sentido, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo 44) ofrece otro marco jurídico idóneo para proceder con la extradición.

