dos rutas, salida al mar, 2.500 millones y listo para el año 2030

Ni MidCat ni BarMar. Lo que habrá es H2Med: será el gran corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea y una vez bendecido por la Comisión ya maneja no solo el cómo sino también el cuándo se pondrá del todo en marcha. Implica directamente no solo a la Unión, sino también a España, Francia y Portugal, que son los tres países que han estado negociando meses y meses, con tiras y afloja, y con la mirada externa de una Alemania que necesita de alternativas energéticas para reducir al mínimo posible su dependencia de Rusia.

You May Also Like