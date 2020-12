Dos propuestas para votar en circuitos plurinominales

En el documento, por ejemplo, se señala que el mixto, que se usó en la campaña de 2019, tiene entre sus ventajas permitirle al elector votar por toda la lista, o de manera selectiva por uno o varios candidatos. Es decir, que tiene la libertad para elegir, ya sea por el partido o por el o los candidatos de su preferencia. Además, aumenta las posibilidades de que aquellos candidatos que no son los primeros de la lista puedan salir electos, pues todos van en igualdad de condiciones de ser seleccionados. No obstante, según el documento del TE, provoca “una exagerada y dañina” competencia entre los candidatos del mismo partido.

