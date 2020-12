Dos nuevos equipos contendores al campeonato están detrás de James Harden

El drama de James Harden parece no tener fin, el tres veces campeón anotador de la NBA de los Houston Rockets tiene dos nuevos equipos preferidos en su solicitud de intercambio.

Según Kelly Iko The Athletic, James Harden agregó a los Boston Celtics y Portland Trail Blazers a su lista de equipos favoritos para cambio. Las fuentes le dijeron a The Athletic que el base de los Houston Rockets ha considerado recientemente a los Boston Celtics y Portland Trail Blazers entre sus destinos preferidos

Brooklyn y Filadelfia fueron los primeros equipos en recibir esa distinción a mediados de diciembre, seguidos de Miami y Milwaukee que se agregaron después.

James Harden’s list of preferred destinations now includes the Boston Celtics and Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic.

Inside another wild week in Houston— reported with @KellyIkoNBA https://t.co/zSGC4Vf7dW

— Sam Amick (@sam_amick) December 24, 2020