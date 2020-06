Dos muertos y cuatro heridos tras tiroteo en centro de distribución de Walmart en California

Este latino desapareció tras el tiroteo de El Paso. No está en la lista de muertos o heridos. Pero su familia no le encuentra

Lister dijo que había visto gotear sangre del brazo de uno de sus colegas. “Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un simulacro”, declaró. Él y su equipo salieron del edificio por la salida de incendios más cercana.

Franklin Lister, de 51 años, empleado de Walmart, dijo a The New York Times que acababa de entrar a su turno de la tarde cuando un empleado corrió por el pasillo gritando: “¡Tirador activo!”.

