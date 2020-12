Dos muertos, uno de ellos menor, en las protestas de los agricultores en Perú

No obstante, los trabajadores de las grandes empresas dedicadas a la exportación de estos productos sienten que sus condiciones laborales y sueldos no han mejorado al mismo nivel durante ese periodo.

Esto supone que los trabajadores agrarios pasarán a ganar de 38,75 a 50 soles (de 10,71 a 13,81 dólares) al día, pero los trabajadores del zona norte de Perú están disconformes con que ese aumento no sea parte del sueldo fijo y, por lo tanto, no compute para el resto de beneficios laborales como la gratificación (paga extra).

