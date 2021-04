Dos muertos deja un tiroteo en escuela saudí

“El tirador está en la escuela, que está cerrada y en la que no hay alumnos”, precisó la misión diplomática. La AFP intentó sin éxito contactar con la escuela. Un fotógrafo de la agencia se dirigió al establecimiento por la tarde y no vio más que un coche de policía entrando al centro escolar. La situación parecía tranquila, dijo.

You May Also Like