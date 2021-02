Dos licencias provisionales para gas natural

Sobre el particular, este diario preguntó vía correo electrónico a José Dapelo, presidente de LNG Group Panamá, sobre algún cambio en el desarrollo del proyecto Telfers pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Este diario solicitó desde hace dos semanas a la ASEP, a través de un correo electrónico, las dos resoluciones por medio de las cuales se aprueban estas licencias provisionales, pero no ha habido respuesta. Igualmente se contactó a la firma de abogados que representa a la empresa para tener mayor información del proyecto Gatún pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta información.

