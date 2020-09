Dos jóvenes intentan decapitar a un hombre atacándolo más de 100 veces con una espada samurai

Marc Bowes, investigador oficial del caso, no pudo ser más elocuente: “El asesinato del Sr. Wilson y el grave asalto al Sr. Badejo fueron delitos verdaderamente espantosos en lo que fue un incidente horrendo para la comunidad de Linthwaite. No es exagerado decir que el nivel de violencia utilizado por estos hombres en los ataques fue absolutamente bárbaro”.

Al no conseguir su macabro objetivo, ambos apuñalaron a la víctima y huyeron de la escena. No tardaron en ser detenidos, declarando que no recordaban nada por las drogas que habían tomado. Ya después, ambos admitieron el asesinato y el juez les ha condenado a cadena perpetua , con penas mínimas de 22 y 16 años y 8 meses respectivamente.

