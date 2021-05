Dos ‘influencers’ se enfrentan a la deportación de Bali por pintarse la mascarilla y colgarlo

“Hice este video para entretener a la gente porque soy un creador de contenido y mi trabajo es entretener a la gente. Sin embargo, no me di cuenta de que lo que hice podría generar muchos comentarios negativos… y que genera muchas preocupaciones”, añadió el influencer.

Después de estas reacciones, Lin y Se publicaron un video de disculpa donde aparecieron junto a su equipo legal. “La intención de hacer este video no fue en absoluto faltarle el respeto o invitar a la gente a no usar mascarilla”, dijo Lin.

