Dos goles con historia levantan al Manchester United; Cristiano llega a 700 goles a nivel de clubes

Era el más difícil todavía para el Manchester United ante el equipo menos goleado de la competición, un Everton que hasta el momento no había encajado en ninguna jornada más de un gol por partido. Pero el golpe no aturdió a los de Ten Hag, dominadores del balón, con Eriksen imponiendo criterio y Bruno Fernandes derrochando energía.

