Dos gobiernos, una legación

El retiro de las Cartas Credenciales de Panamá es el primero en América Latina desde que concluyó el término original de la Asamblea liderada por Guaidó. Como Panamá no adoptó la misma decisión que los países del Grupo de Lima de reconocer la prórroga del gobierno de Guaidó en materia diplomática, no cabía otra solución.

