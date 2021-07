Dos gigantes de la raza negra

Dejo a los posibles lectores la tarea, no ardua creo, de establecer las similitudes que existen entre estos dos Hombres de Estado, el uno y el otro mártires de la raza negra, añadiendo que no hay que confundir el comunismo con Stalin, Mao, Pol Pot, Ceaucescu o Haile Mariam…, como tampoco hay que asimilar la derecha a Trujillo, Franco, Somoza, Idi Amin, Duvalier o Stroëssner…

El acceso al poder de los revolucionarios tenía todas las papeletas para estar condenado al fracaso. Por su orientación ideológica, no gozó de la simpatía de la robusta administración norteamericana, encabezada por Ronald Reagan, que se mostró muy hostil, profiriendo constantes amenazas. Además, las continuas disensiones en el seno del Gobierno, encarnadas por las dos máximas figuras, eran un caldo de cultivo que iba erosionando de manera indiscutible la frágil estructura del Gobierno incipiente: Maurice Bishop, un líder carismático, moderado, partidario de buscar siempre el consenso a nivel del partido y simpatizante de la vía castrista, mientras que Bernard Coard un hombre dogmático, radical, de tendencia moscovita, poco dado a las modulaciones y a hacer concesiones, aumentado por su ambición personal. A estos inconvenientes, hay que añadir los abusos cometidos en contra de las actuaciones de los expulsados del poder y de los frenéticos e infatigables intentos de estos para reconquistarlo, lo que evidentemente representaba un desasosiego a nivel político y no auguraba un devenir prometedor para la isla.

En la historia de la humanidad hay personajes que han dejado una huella indeleble en su paso por nuestro planeta, en todos los campos. Son muchos, pero en realidad pocos han entrado en el olimpo de los dioses. A nivel político, hay algunos que merecen ser recordados por su generosidad y búsqueda de la justicia y también por el final tan poco afortunado que tuvieron. El caso que nos ocupa, son dos hombres contemporáneos, cuyas vidas han marcado una época. Pertenecen a distintos continentes, pero tienen bastante en común, incluso en la forma en que fallecieron. Estoy hablando de Maurice Bishop y Thomas Sankara, dos Gigantes de la raza negra, desconocidos para una gran mayoría, pero con una personalidad muy atractiva y arrolladora, que conviene recordar en medio de la ola de racismo y de las ideas de ultraderecha que nos invaden y nos golpean. Proceden ambos de naciones poco conocidas: Granada, una de las Antillas Menores, un diminuto país, y Burkina Faso, ex Alto Volta, ubicado en África, un continente repleto de artistas, de literatos y de personas de gran valía, pero salvajemente expoliado. Su elección no ha sido hecha al azar, porque es factual que existen entre ellos sonantes semejanzas, pero soy perfectamente consciente de que el hecho de que fueran comunistas puede dar lugar a discusiones y debates, que en el caso de que se produjeran, espero que no sean estériles.

