Dos extrabajadores portuarios se declaran en huelga de hambre en Colón

Los extrabajadores portuarios coinciden en que, si no los mata la pandemia, los matará la injusticia por lo que responsabilizan a la empresa portuaria si no reciben respuesta.

Comentaron que ya les pagaron a otros 54 extrabajadores no obstante a ellos no, y, pese a que han puesto el caso en el Ministerio de Trabajo , no reciben respuesta.

Dos ex trabajadores de la empresa portuaria Manzanillo Internacional Terminal (MIT), que fueron cesados de sus trabajos dese hace unos dos años se declararon en huelga de hambre , porque aseguran que la compañía no les ha pagado.

