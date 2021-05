Dos estudios indican que la inmunidad al covid-19 dura años si te enfermaste y luego te vacunaste | Noticias Univision Salud

Scott Hensley, inmunólogo de la Universidad de Pennsylvania quien no participó en la investigación, dijo al diario The New York Times que “la razón por la que nos infectamos con coronavirus comunes repetidamente a lo largo de la vida podría tener mucho más que ver con la variación de estos virus que con la inmunidad “.

Según la publicación, la mayoría de las personas que se ha recuperado del covid-19 y que luego fueron vacunadas no necesitarán refuerzos . Sin embargo, quienes nunca se infectaron y han sido inmunizados probablemente necesitarán las vacunas de refuerzo , al igual que una minoría que se infectó pero no produjo una respuesta inmune sólida .

You May Also Like