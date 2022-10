Dos encuestas coinciden en el posible resultado del ballotage entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro en Brasil

Por su parte, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovechó el incidente para atacar al jefe de Estado por sus conexiones con ex legisladores que, así como él, defienden la flexibilización del porte y la posesión de armas.

Pese a que Bolsonaro intentó desmarcarse del ex diputado, lo tildó de “ bandido ” por su ataque a la policía y hasta llegó a afirmar que no existían fotografías de ambos juntos como para que los trataran de aliados. Sin embargo, las imágenes de los abrazados en un acto en la Presidencia se multiplicaron en las redes sociales.

You May Also Like