Dos dosis de la vacuna anticovid, un escudo para frenar el linaje Delta

Además, en la revista científica The New England Journal of Medicine se publicaron el pasado 21 de julio porcentajes de los institutos de salud británicos, que plantean que una sola dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech brinda una efectividad de alrededor del 36 % para la Delta y de 47.5 % para la Alfa; y una sola dosis de la vacuna AstraZeneca/Universidad de Oxford ofreció el 30% para la Delta y 48.7% para la Alfa.

Es un escenario similar al que se observa con personas no infectadas que reciben la vacuna. Los anticuerpos generados con una sola dosis de Pfizer/BioNTech o AstraZeneca/Universidad de Oxford no consiguen frenar al virus en los platos de cultivo de laboratorio, pero sí lo hacen cuando se tiene la pauta completa, plantea la publicación.

