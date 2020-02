Dos días para crear un videojuego

En este evento no existe un premio per se, pero para Irving Malcolm, programador y tercer miembro voluntario del evento, el mayor premio es compartir y aprender de otros, además de las conexiones tanto personales como laborales que se consiguen durante el evento. “Otra ganancia importante es que todos los juegos globales que se desarrollen durante el evento serán subidos a la web con sus códigos fuentes lo que permitirá ver cómo los otros participantes crearon y desarrollaron sus juegos”, explica Malcolm.

“Es un evento para compartir y aprender”, dice Ureña, y explica que no solo está abierto a los amantes de los juegos tecnológicos, sino también a quienes prefieran irse por lo más tradicional y crear juegos de mesa, de cartas, etc.

