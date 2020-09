Dos denuncias contra el presidente Cortizo llegan a la Asamblea Nacional

La otra denuncia, dijo, busca la inconstitucionalidad de los decretos del Ministerio de Salud, competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. “Eso es un tema de la Corte, no tiene enfoque”, afirmó, y acotó que “la comisión no puede estar acogiendo denuncias por acoger”.

En ese sentido, planteó que no hay que ser “experto” en derecho penal para saber que no se cumplen los requisitos para admitirla.

En tanto, Ábrego aseguró que las denuncias no tienen fundamento jurídico y añadió que, con base en su experiencia profesional, no cumplen con ningún requisito.

