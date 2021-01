Dos de cada tres empresas no volverá al nivel de empleo pre-Covid hasta 2022 o más tarde o incluso nunca

En transporte y hostelería el porcentaje de negocios que despidió o no renovó contratos alcanzó el 33,8% en la segunda mitad de 2020. Por tamaño de establecimientos, los de menos de 10 asalariados han sido los que menos han despedido o no renovado contratos (13,3%).

Según Estadística, casi el 13% de los negocios de transporte y hostelería aún no ha podido rescatar del ERTE a ningún trabajador y prácticamente un tercio (33,8%) ha tenido que despedir o no renovar contratos con la llegada de la nueva normalidad en la segunda mitad de 2020.

Por su parte, el 31% afirma que no cumplirá este objetivo hasta 2022, el 15,3% piensa que lo hará después de ese año y el 18,8% no cree que pueda llegar a recuperarlo.

Solo un tercio de las empresas (34,9%) considera que recuperará a lo largo de este año el nivel de empleo que tenía antes de la crisis sanitaria, pero dos de cada tres piensa que no lo hará hasta 2022 o más tarde o que incluso no lo recuperará.

