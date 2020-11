Dos compañías afirman que sus vacunas son 95 por ciento eficaces. ¿Qué significa eso?

La eficacia y la efectividad están relacionadas, pero no son lo mismo. Y los expertos en vacunas dicen que es crucial no confundirlas. La eficacia es solo una medición realizada durante un ensayo clínico. “La efectividad es qué tan bien funciona la vacuna en el mundo real”, dijo Naor Bar-Zeev, epidemiólogo de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Con estos números, los investigadores de Pfizer calcularon la fracción de voluntarios de cada grupo que se enfermó. Ambas fracciones eran pequeñas, pero la fracción de voluntarios no vacunados enfermos fue mucho mayor que la fracción de los vacunados enfermos. Posteriormente, los científicos determinaron la diferencia relativa entre esas dos fracciones. Esa diferencia se expresa con un valor que los científicos llaman eficacia. Si no hay ninguna diferencia entre los grupos de vacuna y placebo, la eficacia es 0. Si ninguna de las personas enfermas es del grupo de los vacunados, la eficacia es del 100 por ciento.

Según los titulares, bien se podría suponer que estas vacunas, que algunas personas podrían recibir en cuestión de semanas, protegerán a 95 de cada 100 personas que se la pongan. Sin embargo, eso no es en realidad lo que han mostrado los ensayos. El desempeño exacto de las vacunas en el mundo real dependerá de muchos factores de los que no tenemos aún respuesta, como de si las personas vacunadas pueden contraer infecciones asintomáticas o de cuántas personas serán vacunadas.

