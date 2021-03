Dos ciudades, dos amores, dos sociedades

El alcalde y los representantes, a través del diálogo y la planificación, tienen una oportunidad de oro para impulsar la economía, no directamente explotando el suelo urbano con proyectos inmobiliarios -aún no estamos en esa parte del ciclo inmobiliario (con gran exceso de inventario)-, sino con una serie de proyectos de infraestructura pública, paisajismo y espacios públicos, que ya están contenidos en los estudios hechos para el plan de San Francisco y el plan distrital, además de los proyectos que puedan surgir de las juntas de desarrollo local. Este esfuerzo de renovación y embellecimiento de toda la ciudad puede crear miles de plazas de trabajo en toda la ciudad, no solo en Bella Vista, Calidonia y San Francisco, y dejar un legado que quizás sea comparable al de Haussmann en París. Esta mejora en la calidad de vida del panameño sin lugar a dudas podrá cimentar sobre bases sólidas el siguiente ciclo inmobiliario, una vez estemos cerca de consumir el inventario excedente y dejar como legado perdurable comunidades mejor cohesionadas con múltiples polos de desarrollo económico y humano.

