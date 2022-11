Dos aviones chocan en el aire durante show aéreo en Dallas

Dos aviones antiguos chocaron y se estrellaron el sábado durante un espectáculo aéreo en Dallas, informó el sábado la Administración Federal de Aviación.

La Administración Federal de Aviación informó que las naves que chocaron y se estrellaron eran un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra.

El sindicato Allied Pilots Association, informó en un tweet que dos ex miembros eran parte de la cuadrilla que tripulaba el B-17. Fueron identificados como Terry Barker y Len Root.

Los equipos de emergencia respondieron a la escena en el espectáculo Commemorative Air Force Wings Over Dallas en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, al sur de la ciudad, aproximadamente a la 1:20 p.m.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, calificó el accidente como una “terrible tragedia en nuestra ciudad” en un tweet.

“Los videos son desgarradores”, escribió. “Por favor, recen una oración por las almas que se elevaron al cielo para entretener y educar a nuestras familias hoy”.

Hank Coates, director de Conmemorative Air Force, dijo que una nave B-17 generalmente tiene una tripulación de cuatro a cinco personas, mientras que un P-63 es un avión que requiere un solo piloto, pero no confirmó la cantidad de personas que tripulaban los aviones. Coates, cuyo grupo organizó la exhibición aérea, dijo a The Associated Press que no había clientes que pasearan en el avión en ese momento.

Dallas Fire-Rescue dijo el sábado por la tarde que se desconocía el número total de víctimas. El departamento confirmó que no se reportaron heridos entre las personas que asistieron al evento.

En conferencia de prensa, Coates dijo que la organización cuenta con más de 180 aviones antiguos y que las personas que los pilotean en este tipo de espectáculos son voluntarios y no pilotos novatos, y muchos son militares retirados.

“Esto no se debió a las (condiciones mecánicas de las) aeronaves”, dijo Coates. “Los aviones son muy buenos aviones; son seguros, reciben muy buen entretenimiento, los pilotos están muy bien entrenados”.

Coates dijo que entre 4,000 y 6,000 personas estaban presentes cuando los aviones se estrellaron. Ambas naves tenían su base en Houston.

Varios videos publicados en Twitter mostraron dos aviones que parecían chocar en el aire antes de que ambos descendieran rápidamente, provocando un gran incendio y columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte seguirán la investigación.

Wings Over Dallas es un espectáculo de aviones organizado por CAF, una organización dedicada a preservar los aviones de la Segunda Guerra Mundial que tiene su sede en el Dallas Executive Airport, que antes se conocía como Redbird Airport.

El espectáculo del sábado estaba programado para ser el segundo día de un show de tres días en conmemoración del fin de semana del Día de los Veteranos. Los eventos del viernes se cancelaron debido a las inclemencias del tiempo. El programa de los eventos del sábado incluyó un desfile de aviones bombarderos, incluido el B-17, seguido de escoltas de cazas, incluido el P-63.

El sitio web de la organización mostró que los eventos programados para el domingo habían sido cancelados.