Dortmund habría descartado renovar a Mario Götze por usar Tiktok

De acuerdo a información del diario inglés The Sun, el Campeón del mundo con la Selección de Alemania en 2014 , no fue tomando en cuenta para renovar, luego de publicar un video en el cual intercambia la ropa con su pareja, Ann-Kathrin, video que no cayó del todo bien a los dirigentes.

La noticia de que Borussia Dortmund no renovará a Mario Götze al final de esta temporada se dio a conocer la semana pasada, sin embargo este martes trascendió que la actividad en TikTok del volante alemán, fue uno de los motivos por los que la directiva decidió no ampliar la relación laboral.

