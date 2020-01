Dortmund adquiere a Emre Can, de Juventus

Can no ha jugado para un club alemán desde el 2014, cuando se fue de Bayer Leverkusen a Liverpool.

Juventus dijo que eso significa un pago de un millón de euros (1,1 millones) por el préstamo y uno de 25 millones de euros (27,7 millones de dólares) a ser pagados en tres años, por el traspaso dólares si Can alcanza las metas de rendimiento. Los objetivos exactos no fueron anunciados.

You May Also Like