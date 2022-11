Doria Ragland, madre de Meghan Markle, da una sorpresa al colarse en el ‘podcast’ de su hija

La llamada dio lugar a que Meghan se pusiese algo nostálgica y rememorase cómo Doria se convirtió en su heroína: “Pienso en mi infancia, en nuestras pequeñas cositas juntas… Y ahora, con este episodio en mi mente, he pensado en todas las formas en las que mi madre me apoyó, cómo cuidó a mí, de la casa y de sí misma y cómo tuvo que hacer malabares con todo ello”.

You May Also Like