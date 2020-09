Dori Eleta: ‘Dejarán de tener una vida real por terror’

Es muy extraño ver una foto sin retoques o filtros en redes sociales. Cada día hay más filtros, de todo tipo, y para todos los gustos, la entrenadora Dori Eleta, hizo un llamado de atención sobre un nuevo tipo de filtro que te cambia todos los rasgos faciales.

Para la “fire coach” una cosa es mejorar la luz y otra, es cambiar el tamaño de tus ojos, color, nariz, labios, etc y en ese punto, reflexionó sobre las chicas que no tienen una autoestima forjada y están en pleno desarrollo de la auto imagen que tienen de sí mismas, “usando este tipo de cosas van a crecer creyendo que quien son esta ‘mal’ y que hay que modificarlo con algún tipo de herramienta exterior”.

Como saben, Dori en una mujer de luz, que transforma a sus chicas desde el interior, por eso destacó: “estas mujeres se pondrán aún más máscaras, tendrán más inseguridades, se esconderán detrás de este tipo de ‘herramientas’ para sentirse mejor consigo mismas, no querrán tener relaciones reales se quedarán en el flirteo online tendrán posibilidad de fracasar en sus trabajos por la falta de confianza en sí mismas”, señaló.

Mire: Muere ‘La Patroncita’ de Usnavy de La Cáscara, Telma Fernández

Ella confesó que creció acomplejada, creía que para verse o sentirse bella tenía que lucir como una top model. “Imagina cómo será para estas niñas que virtualmente pueden alterar sus rostros. Dejarán de tener una vida real por TERROR a que vean cómo realmente son”, destacó.

Dori aseguró que ese tipo de filtros, “para mí esto no es un juego ni algo ‘cool’, es algo alarmante”.

Yo luché toda mi vida con querer cambiar todo de mi y sufrí muchísimo, era como vivir en una cárcel, la humanidad necesita herramientas para liberarse, no para someterse.

Madres que me leen, no jueguen con esto y no dejen que sus niñas crezcan jugando con esto, chicas jóvenes que me leen, no hay nada malo en ti, eres hermosa tal cual y cómo fuiste creada por tu creador, el arquitecto supremo, no te dejes seducir por estas herramientas que se nos presentan como “un juego.