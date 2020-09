Doralis Mela: ‘Si le duele que yo me vea así, lo siento rásquese’

La presentadora Doralis Mela, una de las más populares en el país, ha reaccionado a una serie de comentarios que le han dejado a raíz de una fotografía que publicó.

Doralis Mela publicó en su cuenta de Instagram una foto en vestido de baño donde se le notan varios atributos.

Luego de esta fotografía fueron muchos los que la felicitaron por su escultural figura, sin embargo otros la criticaron comentando que tenía siliconas en las pompis.

Doralis Mela dijo: “Etiquete a la persona que me había regalado el vestido de baño, hay que apoyarv el talento y a la gente que está emprendiendo y entonces yo lo subí también porque me veía bien”.

Añadió: “Han hecho efecto los ejercicios y la hartadera de licuados y de vegetales y esas vainas, me veo bien y lo subí”.

Continúa: “Jo y ha causado un revuelo porque la gente preocupada hasta los hombres, porque que yo salía con mucha nalga y que antes yo no era así y que a lo mejor me puse silicona, madre mía como si fuera un delito, pero no se preocupen que yo no me he puesto silicona”

“Yo me puse silicona hace unos años en los senos, porque a mi me encantan, y bueno me los puse, pero en la nalga no, si me hubiese gustado hace rato me lo hubiese puesto, pero no no me gusta”, dijo.

Doralis Mela dice en el video que la niña que me tomó la foto le dijo: “Doralis levanta esa nalga, levanta esa nalga y yo saqué la nalga y esa foto salió de buena, me veo muy bien”.

Señaló: “Ya déjense de estar hablando paja que mire que para eso me ha servido hacer pirueta y maromas todos los días con un estrenador en youtube, me sirve… me harto de licuados, de vegetales y como me sirve…”.

“La gente en vez de ponerse a hablar póngase a hacer ejercicios que eso ayuda, uno se ve bien y aparte ayuda para la salud, dejen la envidia que la envidia mata y empobrece el corazón, no sean así“, les aconseja.

Culminó: “Bueno y si les duele que yo me vea así, lo siento rásquese”.