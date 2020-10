Doralis Mela: ‘No tengo nada en contra de Daniel’

Doralis Mela está caliente, caliente en redes sociales. Ella no se deja de nadie, está en modalidad “dime que te digo” y ¡zasss! tira su pa’tras sin importarle quién sea. ¡Así de sencillo!

Desde la semana pasada, la presentadora de A lo Panameño le había asegurado a día a día: “que se atengan a las consecuencias” si alguien la criticaba o la irrespetaba, y lo está cumpliendo. ¿Qué pasó ahora?

Les cuento que “La tepesita” le dio su “ubicatex” a una seguidora, y resultó ser “prima hermana” de Daniel Domínguez, quien no dudó en defenderla y hasta le reclamó a Doralis. ¿Cómo así?

Todo este cuento empezó por un meme que subió Doralis, haciendo referencia al tipo de cuerpo que tienen las mujeres que critican y que buscan chismes. Parece que eso no le agradó a la prima del excompetidor quien le comentó: “mal hacen las dos, la que critica y la que se burla de esta manera de la que critica. Que agradezca que Dios la mandó al mundo con un cuerpo bonito, porque nadie en esta tierra sabe con qué cuerpo va a nacer. Ninguna mujer debe criticar a otra mujer, porque somos hermosas de maneras diferentes”. Doralis le respondió: “Ok, leona indomable. Ya puede ir a rebajar, digo ya puede ir a dormir”.

Daniel no dudó en escribirle a la presentadora: “nada malo te comentaron; es prima hermana y nunca te faltó el respeto. Me da mucha pena leer un comentario despectivo contra una mujer como ese”. Ella le respondió: “Y qué quieres qué haga? ¿Que me cuelgue porque no te gustó como le contesté?”

¿Y qué pasó después?

Bueno, después de ver eso contactamos a Doralis, quien aseguró que no pasó nada, y que simplemente le dio mucha risa que el excompetidor le escribiera para eso. “Antes que todo te aseguro que yo no tengo nada en contra de Daniel ni de su prima ni de nadie de su familia, la verdad no tengo nada en contra de nadie. Él me reclamó eso que tu viste, y yo lo subí porque la verdad me pareció chistoso que él se metiera en vainas de panty, mínimo quiere ponerse uno también, entonces me dio risa; después él me dijo: ‘por qué hiciste eso, que yo no sé qué y yo le mandé corazoncitos y ya”.

Eso sí, aseguró que no está molesta con Daniel, “yo contestó en algunos post de las personas, ya sea de conocidos, no conocidos, pero yo contesto con respeto, tú no me ves criticando así faltando el respeto; entonces vienen, te ofenden, uno les contesta y se ofenden, o sea…”.

La Tepesita destacó que no sintió que le faltó el respeto a la prima de Daniel, “ella en su perfil tiene ‘la leona indomable'”.

Doralis hace mucho ejercicio, trata de mantener una alimentación balanceada, se pone fajas para tener esa ‘cuerpa’ que luce en redes sociales.