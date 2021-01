Doralis Mela está tranquila y muy feliz en el campo

Inició el 2021 y Doralis Mela arrancó su año superbién, recargada y llena de energía para poder cumplir con esas metas y propósitos que tiene en la mira.

Como todos saben, las últimas semanas del 2020 fueron muy difíciles para La Tepesita, por todo el lío con su ex, José Alejandro Castillo, pero parece que todo eso quedó atrás, pues todas estas festividades de fin de año las pasó muy feliz y tranquilla allá onde uno, así como se dice en buen panameño.

Doralis le aseguró a día a día que decidió hacerse su prueba de COVID-19, y apenas recibió los resultados , hizo sus maletas y se fue para el campo, pues ya había terminado la universidad, las grabaciones del programa y entraba en vacaciones. “Como venía todo esto de la cuarentena, fin de año, Navidad, yo decidí hacerme la prueba, esperé los resultados pa’ irme para el campo, porque qué iba a hacer yo allá encerrada en Panamá si ya había terminado la universidad y seguían las vacaciones, y encerrá allá, no, me fui para el campo y fue lo mejor que pude hacer, porque de verdad la pasé superbién, tranquila; no tenía buena señal por eso no contestaba mucho, pero superbién, todo superbién”.

Y ahora que las vacaciones se le acabaron está en Santiago, esperando la llamada del productor para arrancar con las grabaciones de A lo Panameño, ya que no quiere regresar a la capital para no estar encerrada por las nuevas medidas impuestas por en Ministerio de Salud cuarentena hasta el 14 de enero para combatir la pandemia del coronavirus. ¡Más bien!

Una nueva carrera

La Tepesita tiene sus metas claras para este año y una de esas es matricularse nuevamente en la universidad´, ya que ahora quiere obtener un diploma en derecho, y también seguir haciendo música. Está trabajando junto a Raúl Aparicio y pronto sale tema nuevo.

Estudiar, trabajar y meterle a la música es lo que quiere Doralis Mela este año nuevo. “No me pidas que te quiera”, es la nueva canción que pronto lanzará.