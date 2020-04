Doralis Mela denunció que a sus familiares con Covid-19 no le daban seguimiento

La presentadora de A lo Panameño, Doralis Mela utilizó sus redes sociales para denunciar el trago amargo que su familia está viviendo. Y es que tres familiares de “La tepesita” están contagiados con coronavirus, pero según lo que narra, las autoridades no les están dando seguimiento.

Primero que todo, dejó claro que no hacía ese video para crear polémica, sino para dar a conocer lo que a ellos les está sucediendo y ver si hay más familias pasando por lo mismo.

Aquí está la historia de mi prima hermana y su familia: Desde el día 26 de marzo, mi esposo está hospitalizado por Covid-19 en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, llamé al 169 para decir esta situación, luego del Minsa vinieron a mi casa el 30 de marzo, a hacerme la prueba montaron un show protocolar que ahora soy el hasme reir de los vecinos y la comidilla del día, sin embargo, a la fecha de hoy 11 de abril, nadie me llama para darme mi resultado y llamo al 169, y escribo a Rosa y Nico y no me dan respuesta. Es mas, me bloquearon porque cuando marco de mi celular, en el primer sonido se corta la llamada. Es una insertidumbre, porque a mi hija le hicieron la prueba el mismo día que a mí y a ella si la llamaron para decirle que era positivo, y que tomara mucho líquido y no la han llamado mas para saber como sigue, no le dijeron que más debía hacer. Estoy preocupada porque a parte de no tener mi resultado tengo todos los síntomas y tengo otra hija que no tiene síntomas aquí viviendo con nosotras y nadie nos da una alternativa. Las autoridades hablaron de hospedaje en hoteles para reguardar a los que no estaban infectado sin embargo, a mi hija no le dieron esa opción de traslado para evitar contagiar a la otra. De mi esposo supe 11 días después que una Dra. me llamó para darme su Estado Clínico. En la conferencia el Director del Seguro Social dio unos números para uno llamar y saber del familiar y llamamos y no contestan , este miércoles llamamos y nos contestaron que allí no estaba nadie con ese nombre, lo primero que pense fue que había empeorado o muerto, por fortuna contacté a un pariente que trabaja allí y fue a la sala y se aseguró que si estaba allí. @minsapma Una publicación compartida de tepesita (@doralismela) el11 Abr, 2020 a las 11:39 PDT

Doralis mencionó que su prima y el esposo de su prima, no corrieron con la suerte de poder quedarse en casa por sus trabajos, y se contagiaron, incluso hasta una de sus hijas está enferma.

Esta es la historia

“Desde el día 26 de marzo, mi esposo está hospitalizado por Covid-19 en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, llamé al 169 para decir esta situación, luego del Minsa vinieron a mi casa el 30 de marzo, a hacerme la prueba montaron un show protocolar que ahora soy el hasme reir de los vecinos y la comidilla del día, sin embargo, a la fecha de hoy 11 de abril, nadie me llama para darme mi resultado y llamo al 169, y escribo a Rosa y Nico y no me dan respuesta. Es mas, me bloquearon porque cuando marco de mi celular, en el primer sonido se corta la llamada. Es una insertidumbre, porque a mi hija le hicieron la prueba el mismo día que a mí y a ella si la llamaron para decirle que era positivo, y que tomara mucho líquido y no la han llamado mas para saber como sigue, no le dijeron que más debía hacer. Estoy preocupada porque a parte de no tener mi resultado tengo todos los síntomas y tengo otra hija que no tiene síntomas aquí viviendo con nosotras y nadie nos da una alternativa. Las autoridades hablaron de hospedaje en hoteles para reguardar a los que no estaban infectado sin embargo, a mi hija no le dieron esa opción de traslado para evitar contagiar a la otra.

Mire: Demphra y ¿la colita de antes?

De mi esposo supe 11 días después que una Dra. me llamó para darme su Estado Clínico. En la conferencia el Director del Seguro Social dio unos números para uno llamar y saber del familiar y llamamos y no contestan , este miércoles llamamos y nos contestaron que allí no estaba nadie con ese nombre, lo primero que pense fue que había empeorado o muerto, por fortuna contacté a un pariente que trabaja allí y fue a la sala y se aseguró que si estaba allí”, publicó.

No se pierda: Nuestra edición impresa

El Minsa le respondió

Al cabo de unos minutos, la presentadora subió otro video asegurando que el Ministerio de Salud ya la habían localizado y estarían atendiendo el caso de sus familiares.

<