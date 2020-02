Dónde vivir un sueño | La Prensa Panamá

Tal sofisticación de esfuerzos precisan un servicio para los visitantes difícil de explicar, pero ilustrado por el vocero de Pearl Island Customer Service. “La filosofía de captación nuestra se sustenta en la aptitud que tenga la persona de forma natural. Podemos enseñar habilidades pero no aptitud, pues esta condición la tienen las personas y viven con ella. Si no la tienen, no pueden estar acá”.

Este corregimiento, no puede olvidarse, forma parte del Parque Nacional Marino del Golfo de Chiriquí. El plan indicativo busca “orientar a este corregimiento” hacia el desarrollo de una oferta turística de primera línea, aunque no necesariamente para viajeros de alto poder adquisitivo. Una fuente, que pidió sí o sí la omisión de su nombre, estima que el 30% de las islas pertenecen a la gama luxury y las demás, si bien es cierto son boutique, manejan tarifas más asequibles.

