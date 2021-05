¿Dónde está la estrategia para la seguridad ciudadana?

Hoy, inmersos en la pandemia y en un ambiente de inseguridad y asesinatos progresivo, teñido de sangre y drogas, el deber ciudadano y nuestro origen profesional nos compromete sugerir al presidente Cortizo y ministros, la conveniencia de reactivar y robustecer este documento sobre la estrategia de seguridad ciudadana, porque garantiza el ambiente de equilibrio social o tierra fértil y abonada para atraer la inversión y negocios, el orden público y la economía de vidas, y la gobernabilidad política. El tiempo apremia para que el ministro Pino acicate su cabalgadura y recupere espacios y oportunidades despreciadas por gobernantes de alas rotas, pero no sin antes advertir las siguientes observaciones y sugerencias: ninguna estrategia de seguridad ciudadana tendrá éxito o efectividad para rehabilitar a seres humanos privados de libertad y combatir la delincuencia, si no se contempla en ella la decisión del Estado, los planes y programas para la transformación del régimen penitenciario actual o cárceles pudrideros de cerebros de juventudes a escuelas correccionales modernas, para la capacitación de artesanos de oficios y artes culturales, más profesiones técnicas agrícolas y pecuarias. Albert Einstein dijo: “No debes esperar que las cosas cambien, si todo lo sigues haciendo igual”.

