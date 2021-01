¿Dónde está Jack Ma? Magnate guarda silencio mientras China presiona

«Lo que necesitamos es construir un sistema financiero saludable, no riesgos financieros sistemáticos», dijo. «Innovar sin riesgos es matar la innovación. No hay innovación sin riesgos en el mundo», insistió.

Ma ha mantenido un perfil más bajo dentro de China desde hace algún tiempo. Así lo indicó Duncan Clark, autor de «Alibaba: The House that Jack Ma Built» y fundador de la firma de asesoría de inversiones BDA China. Clark añadió que Beijing quiere que su narrativa sobre la oferta pública inicial de Ant Group domine la conversación pública. También que la compañía probablemente sabe que no ayudará tener ninguna «diversidad de opiniones» sobre el tema.

