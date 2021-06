“¿Dónde está el dinero de Amazon?”

“Ayer comencé la tercera temporada de ‘Drive To Survive’, y creo que el primer o el segundo episodio se llama “Cash Is King” (el dinero es el rey). Cuando comenzó la pandemia estaban en Australia preparados para correr, y le preguntaron a Lewis Hamilton qué pensaba sobre las carreras en las condiciones en las que se encontraba el mundo en este momento. Y dijo: ‘No sé qué estamos haciendo aquí’. Y entonces le preguntaron por qué crees que te hacen correr, y respondió ‘El dinero es el rey'”, relataba Medvedev, antes de sacar el hacha lingüística.

Stefanos Tsitsipas eliminó a Daniil Medvedev en cuartos de final de Roland Garros , en un duelo que comenzó a las 21:00, el horario de ‘prime time’, pero que acabó de madrugada . El ruso estaba notablemente enfadado, no tanto por la derrota en sí (6-3, 7-6 y 7-5), sino por los horarios. Y no es el primero: Roger Federer , antes de abandonar, también acabó un encuentro rozando las dos de la noche.

You May Also Like