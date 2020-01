‘Dónde está el cadáver de mi nieta?, no quiero más mentiras, quiero la verdad’

De acuerdo con la abuela, las autoridades le piden solo esperar. “Qué tengo que esperar a que tenga 15 o 20 años? Y si no está viva, entonces quiero el cadáver. No quiero mentiras. Yo quiero llegar al fondo de esto”, cuestionó.

“¿Dónde está el cadáver de mi nieta? No se me ha dado respuesta si está muerta o viva. Yo necesito que el director de la Caja y el procurador traten de hacer algo. Esto no se puede quedar impune, esto se trata de una vida”, expresó Villaverde en una reciente diligencia al Ministerio Público.

