¿Dónde empieza y dónde acaba la libertad de expresión en las redes sociales?

Aunque Zuckerberg se ha puesto muy serio en los últimos tiempos para controlar la desinformación y los bulos en torno a la crisis sanitaria, lo cierto es que las noticias falsas no violan los estándares de su comunidad , por lo que en sí no pueden hacer nada contra ellas.

“Somos una compañía tecnológica, no una compañía de medios”, decía Mark Zuckerberg en 2016 cuando se le preguntaba sobre si forma parte de la responsabilidad de las plataformas de internet comprobar la veracidad de los contenidos. El dueño de Facebook mantiene todavía esta postura, algo que hemos comprobado con su reciente aparición en Fox News, donde ha afirmado al hilo de la polémica de Trump que ellos no deberían ser “árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en internet” .

