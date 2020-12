¿Donde comprar Xbox Series X? Tiendas con stock (Actualizada)

Lo cierto es que a día de hoy no hay tiendas que tengan stock disponible de Xbox Series X , muchas de ellas no han podido reponer el stock inicial tras la cantidad de reservas que se han presentado antes de su venta, y las que han podido reponer algo de stock han visto como este se esfumaba en cuestión de minutos.

El 10 de Noviembre se lanzaba Xbox Series X y Xbox series S, las consolas de nueva generación de Microsoft . Con ellas venía un salto generacional tan necesario como esperado, además de una oferta para todos los públicos. Xbox Series S se convirtió en una consola perfecta para jugar a Xbox Game Pass, suponiendo incluso una alternativa coherente si venías de Xbox One X, tal y como hablamos en la comparativa entre Xbox One X y Xbox Series S.

You May Also Like