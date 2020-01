Donar médula ósea, por qué es importante y cuál es el procedimiento

Para ser donante de médula ósea se recomienda tener una edad entre 18 y 55 años. La razón está, como bien indica la Guía del donante, en que “cuanto más joven es el donante, mejores resultados” . Eso sí, no debe tener ninguna enfermedad o problema de salud que lo haga no apto para donar médula.

You May Also Like