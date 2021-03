Donald Trump y Melania Trump se vacunaron antes de abandonar la Casa Blanca, según medios – EEUU y Canadá – Internacional

Un funcionario gubernamental dijo a mediados de diciembre que a Trump no se le administraría la vacuna de la covid-19 hasta que no se lo recomendara el equipo médico de la Casa Blanca. Durante su mandato, Trump llegó a reconocer que había llegado a minusvalorar adrede la gravedad de la enfermedad al principio de la pandemia para que no cundiera el pánico entre el público estadounidense, en una serie de entrevistas con el periodista Bob Woodward para su libro “Rage”.

Un asesor del exmandatario consultado por el diario The New York Times confirmó que Trump recibió en privado la vacuna en enero. El domingo, Trump aseguró en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) que “todo el mundo debería ir a recibir su inyección”, en su primera intervención pública desde el fin de su mandato, el pasado 20 de enero .

