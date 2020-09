Donald Trump repartiría $300,000 millones a contribuyentes

“Tenemos $300,000 millones, están ahí, no necesitamos el dinero, no necesitamos nada”, dijo Trump. “Podría dárselo a la gente como un estímulo muy poderoso”.

Trump no pudo decir de dónde salieron los $300,000 millones. Un funcionario de la Casa Blanca dijo más tarde que era parte de un fondo de más de $450,000 millones que el Congreso estableció en el Departamento del Tesoro para apoyar los programas de préstamos de emergencia creados por la Reserva Federal (Fed) para combatir las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. No ha habido tanta demanda de los programas pandémicos de emergencia de la Fed, en particular su programa Main Street para pequeñas y medianas empresas.

