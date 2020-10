Donald Trump puede ser dado de alta este lunes si sigue mejorando ante la COVID-19

Según el diario The New York Times, los niveles de oxígeno en sangre del mandatario cayeron el viernes y se le administró oxígeno antes de ser traslado al hospital. El mandatario también mostró fiebre y fatiga.

El presidente no presentó fiebre durante el sábado y no requirió oxígeno suplementario, “con un nivel de saturación entre el 96 y el 98 % durante todo el día”.

El equipo médico que atiende al presidente estadounidense, Donald Trump, por COVID-19 se mostró esta tarde “cautelosamente optimista” tras una jornada en la que el mandatario no presentó fiebre y no necesitó oxígeno suplementario, aunque reconoció que el mandatario “no está fuera de peligro”.

