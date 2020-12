Donald Trump propuso un plan de rescate de la economía de USD 916 mil millones, con cheques de ayuda de USD 600

“En nombre del presidente (Donald Trump) presenté una propuesta por 916.000 millones de dólares ”, anunció el martes por la noche el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en un comunicado publicado en la red Twitter. El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que la propuesta incluye un pago de 600 dólares a individuos y de 1.200 a parejas , equivalente a la mitad de lo entregado con la iniciativa de ayuda por la pandemia aprobada en marzo. No obstante, la bancada republicana no está de acuerdo con los pagos directos.

