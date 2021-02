Donald Trump pronunciará en Florida su primer discurso tras dejar la presidencia de los Estados Unidos

Con ese objetivo en mente, el martes el ex mandatario criticó duramente al líder republicano en el Senado Mitch McConnell, y cuestionó su rol en el partido luego de que el legislador dijera que el ex presidente estadounidense era “práctica y moralmente responsable” del asalto al Capitolio el 6 de enero.

Esta semana Trump, que después de dejar la Casa Blanca se radicó en su club privado Mar-a-Lago, en el sureste de Florida, concedió su primera entrevista como ex presidente al canal Fox News y reiteró que no reconoce la victoria de Biden.

