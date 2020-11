Donald Trump presenta apelación en Nevada por conteo de votos

Wilson, quien desestimó el caso, dijo que no existe un derecho constitucional a fotografiar o grabar en video el proceso de escrutinio. También dictaminó que no había evidencia “de que hubo un error al hacer coincidir la firma de una boleta electoral” o que “cualquier personal electoral fuera parcial o prejuicioso a favor o en contra de cualquier partido o candidato”.

“Además de ser ilegal, el plan de observación no garantiza la transparencia y la integridad, ya que no permite que el público vea a los funcionarios electorales durante los puntos clave del procesamiento de la boleta electoral por correo”, dijo la campaña de Trump en su apelación.

