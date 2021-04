Donald Trump pide ‘luchar contra el extremismo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el despido del exdirector del FBI con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia con el propósito de explicar por qué no había podido encontrar áreas de cooperación con Moscú, dijeron ayer dos funcionarios de la Casa Blanca. “El punto de la conversación es que el presidente siente que está paralizado en su capacidad de trabajar con Rusia en áreas de cooperación, porque esto obviamente ha estado demasiado en las noticias”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, en una entrevista con la cadena ABC. En tanto, en el programa Fox News Sunday de la cadena Fox News, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que a Trump también le preocupa que los rusos sepan que el mandatario “no va a distraerse por todos los temas que nos afectan a nivel doméstico”. El diario estadounidense The New York Times, informó que Trump se refirió a Comey como un “loco” y dijo que su remoción reduciría la presión sobre la investigación del FBI en torno a la intervención rusa en la elección presidencial de 2016.

